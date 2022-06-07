Четыре взрыва: российская армия ударила по Черниговщине

Российская армия обстреляла приграничье Черниговской области, зафиксировано четыре взрыва. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня, 8 июня, около 13:00 часов российская армия снова обстреляла приграничье Черниговщины. Пограничники зафиксировали четыре взрыва (предварительно, из артиллерии) неподалеку Горска с направления Новые Юрковичи (РФ)", - отметил он.

Чаус добавил, что потерь среди личного состава и техники нет. Относительно повреждений инфраструктуры информация уточняется.