Абрамович оспаривает санкции Евросоюза: «На Западе плачу больше налогов, чем в России»

Российский миллиардер Роман Абрамович решил еще раз оспорить санкции, которые ввели против него Великобритания и Евросоюз, сообщает The Times со ссылкой на представителей бизнесмена.

Ранее Абрамович уже подавал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС из-за санкций, а теперь направил «руководству» ЕС и Великобритании документы, которые подтверждают, что он платит в Европе и Соединенном Королевстве больше налогов, чем в России.

Великобритания ввела санкции против бизнесмена 10 марта, Евросоюз — 15-го. Британский Минфин объяснил санкции тем, что Абрамович — «видный российский бизнесмен», который на «протяжении десятилетий» был близок к президенту России Владимиру Путину и получал от этого выгоду. Теперь юристы миллиардера настаивают на том, что за последние двадцать лет Абрамович заплатил в британскую казну налогов на £1,75 млрд и поэтому не может считаться спонсором российского государства. Только в 2019–2020 годах Абрамович заплатил налогов на £41 млн, что делает его «одним из топ-25 налогоплательщиков страны».

Юристы Абрамовича также оспаривают его близость к Путину. В документах говорится о том, что введенные против Абрамовича санкции «несправедливы и дискриминационны».