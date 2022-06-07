Иран не может поставлять оружие «Хезболле» из-за Израиля

Компания ImageJest опубликовала спутниковые снимки, на которых видны сильно поврежденные взлетно-посадочные полосы аэропорта Дамаска. Из анализа снимков можно сделать вывод, что эта бомбардировка фактически не позволяет тяжелым иранским транспортным самолетам Boeing-747 приземлиться в Дамаске. Об этом сообщает «Детали со ссылкой на «Мако».

Отмечается, что именно такими самолетами Иран перебрасывал в Сирию оружие для «Хезболлы». Речь идет о ракетах большой дальности и высокой точности. После этой атаки иранские самолеты не приземлялись в аэропорту Дамаска уже около двух недель. Сейчас, согласно сообщению, сирийцы ищут новые способы доставки оружия.

Ранее сирийские СМИ сообщали об атаке, которую провели якобы израильские ВВС на аэропорт Дамаска примерно две недели назад. Согласно сообщению, бомбардировке подверглись склады с оружием, предназначенным для «Хезболлы», и сам аэропорт.