Кремль о ситуации с поставками зерна: нужно снять санкции

«Коммерсант» пишет, что по словам Пескова, в Украине заблокирован «слишком малый процент зерна», который не влияет на ситуацию. Для поставок российского зерна на Запад надо менять введенные против РФ санкции, отметил он.

Кроме того, Песков сказал, что для решения проблемы с вывозом украинского зерна нужно понять позицию Киева. Представитель Кремля утверждает, что в Украине осталось зерна «гораздо меньше», чем говорят украинские власти. «Не нужно сильно преувеличивать значение этих запасов зерна с точки зрения влияния на международные рынки зерна, слишком малый процент для того, чтобы существенное влияние оказывать на развитие того продовольственного кризиса, который уже начался», - убежден Песков.

Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что для поставок российского зерна на международные рынки «нужно менять соответствующие санкции». В частности, ограничения затронули страхование судов, также запрещен заход российских кораблей в порты Европы.