Ереванский суд отклонил иск Гаспаряна против Пашиняна

Административный суд Армении отклонил иск бывшего начальника Генштаба ВС республики, генерал-полковника Оника Гаспаряна против четвертого президента страны Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, передает «Армения сегодня».

Эту информацию подтвердила адвокат Гаспаряна Шушаник Степанян. Она отметила, что узнала об этом из аппарата суда, но само судебное решение пока не получила.

«Это решение было ожидаемо для нас, учитывая то обстоятельство, что Конституционный суд уже выразил свою позицию по некоторым вопросам, представленным в нашем иске», — сказала адвокат.

Оник Гаспарян оспаривал в суде законность его увольнения с поста начальника Генштаба. Конституционный суд в ноябре 2021 года признал соответствующей Конституции часть 3 статьи 40 закона «О военной службе и статусе военнослужащего», послужившую основанием для увольнения Гаспаряна. Оник Гаспарян был уволен с должности начальника Генштаба ВС Армении после того, как вместе с 40 высокопоставленными военнослужащими подписал заявление с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.