В Госдуме предложили отменить признание независимости Литвы
Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил отменить постановление времен СССР о признании независимости Литвы, пишут российские СМИ.
«Депутат Федоров внес в Госдуму проект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики», - говорится в сообщении.
Отметим, 6 сентября 1991 года на заседании Госсовета СССР, органа, созданного V внеочередным съездом народных депутатов, под председательством Михаила Горбачева была признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.
Напомним, Литва выступает за самые жесткие санкции ЕС против России, последовательно поддерживает Украину относительно вступления в ЕС, оказывает военную поддержку в противостоянии с Россией.