В Ширване арестован чиновник, выдававший ложные архивные справки

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями директора Ширванского филиала Государственного архива Азербайджана Гамлета Гусейнова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили haqqin.az в генпрокуратуре Азербайджана, проведенными оперативно-следственными мероприятиями были установлены обоснованные подозрения в получении Г.Гусейновым в апреле-мае 2022 года денежных средств в виде взяток от отдельных граждан, обратившихся к нему за получением ложной архивной справки с целью перерасчета необходимых документов, а также трудового стажа, имеющихся в архиве по земельному участку, со злоупотреблением должностными полномочиями во время работы на указанной должности.

Гамлету Гусейнову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.2 (повторное получение взятки), в отношении него по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга лиц, совершивших преступление, и других противоправных действий обвиняемого.