На фоне прилета Лаврова в Ереване «заминировали» аэропорт

В центр кризисного управления МЧС Армении поступило сообщение о заложенной в ереванском международном аэропорту «Звартноц» бомбе. Об этом говорится в сообщении МЧС Армении.

Ведомство подчеркнуло, что на место происшествия прибыл один боевой расчет пожарных-спасателей, оперативная группа центра кризисного управления, дежурный психолог, а также кинологическая группа. В настоящее время в аэропорту работает также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.

Отметим, что сообщение о «заминировании» аэропорта появилось на фоне прилета в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова.