Украинские военные ликвидировали группу российских военных видео
Украинские защитники нашли еще одно применение противотанковому ракетному комплексу "Стугна-П". Они использовали оружие для удара по скоплению российских военных, пишет УНИАН.
Оператор "Стугны-П" засек, как отряд россиян двигался посреди холмистой местности. Противники оказались в точке, откуда их хорошо было видно украинским солдатам.
После тщательного прицеливания оператор совершил залп и направил снаряд прямо в толпу. Далее в ролике можно увидеть, как в разные стороны полетели тела российских солдат.
В результате выстрела погибло около десяти российских военнослужащих. Трем точно удалось выжить — в конце видео они поднялись на ноги и попытались скрыться.