Украинские защитники нашли еще одно применение противотанковому ракетному комплексу "Стугна-П". Они использовали оружие для удара по скоплению российских военных, пишет УНИАН.

Оператор "Стугны-П" засек, как отряд россиян двигался посреди холмистой местности. Противники оказались в точке, откуда их хорошо было видно украинским солдатам.

После тщательного прицеливания оператор совершил залп и направил снаряд прямо в толпу. Далее в ролике можно увидеть, как в разные стороны полетели тела российских солдат.