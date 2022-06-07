Около 20 апелляций подано в суды Евросоюза подпавшими под санкции российскими бизнесменами и членами их семей с начала введения ограничительных мер в феврале, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным, россияне таким образом стараются побудить власти ЕС пересмотреть решения о введении санкций. В числе тех, кто обратился в суд, председатель правления ПАО "Сибур холдинг" Дмитрий Конов. Как заявили адвокаты Конова, "нет никаких юридических или фактических" оснований для введения санкций и поэтому они надеются, что "решение будет отменено судом".

Также решения властей ЕС пытаются оспорить предприниматели Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман. Их комментарии издание не получило. Как отмечает агентство, каждую неделю подаются новые апелляции. Те, кто подпадают под действие санкций Евросоюза, могут обжаловать решение Евросоюза в течение двух месяцев. Однако шансы на положительный для предпринимателей результат крайне малы, считает Bloomberg.

"У подавляющего большинства дел весьма ограниченные шансы на успех. Сейчас россиянам трудно найти специалистов, поскольку "огромное число юридических фирм избегает заниматься делами, связанными в какой-то мере с Россией с начала войны в Украине", - заявил агентству ирландский адвокат и специалист по праву Евросоюза Карстен Цачлер.