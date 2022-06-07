«Миллионы людей обречены на смерть из-за блокирования экспорта зерна»

"Блокировать экспорт зерна - означает держать в заложниках и обречь на смерть миллионы детей, женщин и мужчин". Как пишет ВВС, об этом заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

По его словам, следующие несколько недель будут иметь решающее значение для продовольственного кризиса.

Украина является одним из основных поставщиков зерна в мире. После того, как Россия захватила несколько украинских портов, поставки зерна прекратились. Россия отрицает, что вторжение в Украину способствовало продовольственному кризису, и настаивает на том, что Украина заминировала свои порты, чем и спровоцировала сбой в поставках.