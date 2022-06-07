«Миллионы людей обречены на смерть из-за блокирования экспорта зерна»
"Блокировать экспорт зерна - означает держать в заложниках и обречь на смерть миллионы детей, женщин и мужчин". Как пишет ВВС, об этом заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
По его словам, следующие несколько недель будут иметь решающее значение для продовольственного кризиса.
Украина является одним из основных поставщиков зерна в мире. После того, как Россия захватила несколько украинских портов, поставки зерна прекратились. Россия отрицает, что вторжение в Украину способствовало продовольственному кризису, и настаивает на том, что Украина заминировала свои порты, чем и спровоцировала сбой в поставках.
Сегодня главы МИД России и Турции обсудили возможность совместной работы по разминированию портов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя эти переговоры, заявил, что его страна пытается решить вопрос с зерном через ООН. Любая договоренность по возобновлению работы портов не должна препятствовать безопасности Украины, отметил Кулеба.
Также он сказал, что доверяет турецкой стороне защиту будущих маршрутов для торговых судов.