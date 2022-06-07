Между Россией и Украиной прошел новый обмен телами погибших бойцов

Российская Федерация и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины.

"На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле "50 на 50". Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 50 украинских погибших бойцов 37 – героические защитники "Азовстали".

Напомним, ранее, 4 июня, стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны в Украине. Речь шла в общей сложности о 320 телах, по Формуле "160 на 160".