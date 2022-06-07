Рамин Гаджилы отказался говорить

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу Рамина Гаджилы, общественного деятеля и лидера «Европейского движения в Азербайджане», обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и Европу.

Как сообщает haqqin.az, на прошедшем сегодня заседании суда прокурор огласил обвинительное заключение.

Рамин Гаджилы обещал помочь тем, кто хотел выехать за границу на работу, путешествовать, либо с целью получить постоянное место жительства. В обвинительном акте говорится, что Гаджилы предоставлял фальшивые документы о месте работы и поддельные банковские выписки для лиц, желающих получить визу в посольствах Венгрии, Латвии и других стран. Ему платили от 1000 до 18 тысяч манатов.

Гаджилы предъявлены обвинения в совершении мошенничества организованной группой, изготовлении поддельных документов, злоупотреблении служебным положением, подстрекательстве к взяточничеству и по другим статьям.