Рамин Гаджилы отказался говорить
В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу Рамина Гаджилы, общественного деятеля и лидера «Европейского движения в Азербайджане», обвиняемого в организации незаконной миграции граждан в США, Канаду и Европу.
Как сообщает haqqin.az, на прошедшем сегодня заседании суда прокурор огласил обвинительное заключение.
Рамин Гаджилы обещал помочь тем, кто хотел выехать за границу на работу, путешествовать, либо с целью получить постоянное место жительства. В обвинительном акте говорится, что Гаджилы предоставлял фальшивые документы о месте работы и поддельные банковские выписки для лиц, желающих получить визу в посольствах Венгрии, Латвии и других стран. Ему платили от 1000 до 18 тысяч манатов.
Гаджилы предъявлены обвинения в совершении мошенничества организованной группой, изготовлении поддельных документов, злоупотреблении служебным положением, подстрекательстве к взяточничеству и по другим статьям.
После оглашения обвинительного заключения судья предложил Гаджилы дать показания. Однако Гаджилы сказал, что не хочет давать показания на данном этапе и сделает это после допроса свидетелей и потерпевших по делу. Подсудимый также заявил, что не принимает никаких обвинений и не признает себя виновным.
Адвокат Гаджилы, Рашад Алиев, подал ходатайство о снятии со своего подзащитного обвинений в мошенничестве, подстрекательстве к взяточничеству и других обвинений. Адвокат заявил, что о преступлении в составе организованной группы в данном случае речи не идет: «Нет никакого распределения денег. О какой организованной группе может идти речь? Деньги пошли на авиабилеты и другие расходы. Рамину Гаджилы могут предъявить обвинение только в служебном подлоге. Прошу дать его действиям правовую оценку по статье 320 (изготовление или использование поддельных документов) Уголовного кодекса».
Ходатайство адвоката не было рассмотрено.
В ходе судебного заседания были допрошены свидетели. В частности, Лала Ибрагимова сообщила, что получала документы из офиса Рамина Гаджилы на электронную почту офиса организации «Научно-культурное развитие молодежи» (ее председателя Сардара Искендерова, к слову, судят по другому уголовному делу), распечатывала их и отправляла по указанным адресам. Ибрагимова подчеркнула: она не знала, что документы были поддельными.
Судебный процесс продолжится 22 июня.