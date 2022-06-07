Ирак поблагодарил Азербайджан

Правительство Ирака поблагодарило Азербайджан за возвращение детей из азербайджанских семей, воевавших в рядах террористической организации ИГИЛ. Об этом сообщил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Гасем аль-Араджи на встрече с временным поверенным по делам Азербайджана в Багдаде Насиром Мамедовым, передает Report.

Было отмечено, что на встрече, где обсуждались двусторонние отношения, стороны подчеркнули важность развития совместного сотрудничества в области безопасности.