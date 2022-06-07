Международная выставка Hannover Messe-2022 — одно из важнейших событий в мире для демонстрации передовых промышленных технологий. Основная тема этой выставки — цифровизация и устойчивость, которые сейчас считаются ключевыми критериями стремительного развития промышленности и бизнеса. В выставке принимали участие Amazon Web Services (AWS), Baumüller Nürnberg, Schneider Electric, Inter Systems, Smart Factory, Siemens и другие ведущие мировые компании.

ОАО «Азеришыг» было представлено на выставке Hannover Messe-2022, которая прошла в немецком Ганновере.

Направления, представленные на стенде ОАО «Азеришыг».

1. Новые технологии и инновации, применяемые на освобожденных от оккупации территориях.

Внедрение нового цифрового центра управления и современной двухступенчатой сети 35/0,4 кВ в Шуше, применение современной системы диспетчерского управления SCADA, охватывающей сети 110/35/0,4 кВ и др.

2. Деятельность, инновационные энергетические решения и достижения ОАО «Азеришыг».

Новые инновационные мероприятия, осуществленные ОАО «Азеришыг» за последние годы для обеспечения населения Азербайджана бесперебойной, качественной электроэнергией и качественными услугами, в том числе масштабные работы по реконструкции и ремонту, установка интеллектуальных счетчиков, строительство новых подстанций и трансформаторов.

Выставка охватывает такие темы, как цифровая энергетика, энергоэффективность, экологически чистые энергетические решения, производство нейтрального углерода и энергоснабжение, эксплуатация водорода и топлива.

ОАО «Азеришыг» расположилось в одной секции с такими экспонентами, как Katko, Shandong, b2Electronics, Industria Metalurgica.