ООН бьет тревогу

Острая нехватка продовольствия ухудшится в ближайшие месяцы еще в 20 странах — так называемых «горячих точках голода», заявили в ООН. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций. Отмечается, что нынешняя ситуация с продовольствием уже хуже, чем во время событий Арабской весны 2011 года.

Согласно докладу, кризис продовольствия вызван сочетанием климатических потрясений, пандемии COVID-19 и текущего конфликта на территории Украины. Все это привело к резкому росту цен на продукты питания и топливо во всем мире, отмечают в ООН.

Среди наиболее подверженных влиянию кризиса стран выделяют Эфиопию, Нигерию, Южный Судан, Афганистан, Сомали, Кению и Йемен.