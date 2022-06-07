Никарагуа разрешила ввод российских войск

Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну со второй половины текущего года войск, кораблей и самолетов РФ в гуманитарных целях, пишет El Pais со ссылкой на правительственную газету La Gaceta.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — указано в сообщении La Gaceta.

Кроме того, для этих целей был разрешен и въезд военного персонала, кораблей и самолетов из США, Мексики, Кубы, Венесуэлы, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Доминиканской Республики.