США о реальном шансе для Азербайджана и Армении

Армения и Азербайджан имеют в настоящее время возможность продвинуться вперед в процессе нормализации отношений. Такое мнение выразила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что сейчас имеется подлинная надежда на наличие благоприятной возможности для Азербайджана и Армении продвинуться в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования», - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на брифинге для иностранных журналистов.

«Мы видели, как обе страны делали важные шаги. США весьма поощряют это», - сказала Донфрид.