Украина пожаловалась на слабую помощь Израиля

Украинский посол Евгений Корнийчук в очередной раз обвинил Израиль в недостаточной, по его мнению, помощи Киеву. На пресс-конференции, состоявшейся 7 июня в Иерусалиме, он посетовал, что лишь 10% обещанных касок и бронежилетов доставлено по месту назначения, а украинские солдаты, потерявшие конечности, так и не получили приглашения в Израиль для подбора им протезов.

«Пока Россия убивает наших граждан, правительство Израиля предпочитает оставаться в комфортной для себя зоне и воздерживается от предоставления Украине минимальной оборонной помощи»,- сказал Корнийчук.

Посол дал понять, что именно правительство Израиля воздерживается от помощи Украине. «Мне важно поблагодарить израильтян, а также израильские организации и компании, помогающие Украине с первого дня войны. Правительство же Израиля должно взвесить моральный аспект и решить, наконец, присоединяется ли оно к лагерю справедливости, как это сделали другие демократии мира», - добавил он.

«От народа Израиля мы чувствуем искреннюю любовь и симпатию. Правительство Израиля выражает эмпатию лишь на словах, - а это большая разница», - сказал посол.

При этом Евгений Корнийчук вновь попросил Израиль передать комплексы ПРО «Железный купол», хотя раньше в Иерусалиме неоднократно разъясняли, почему такие поставки невозможны. «Точно так же, как Израиль защищает жителей приграничных с Газой районов от ракет ХАМАСа, мы обязаны защитить наших граждан от российских обстрелов», - сказал посол.