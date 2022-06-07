Экс-президент Франции Франсуа Олланд женился на актрисе

67-летний экс-президент Франции Франсуа Олланд вступил в первый официальный брак. Его избранницей стала 50-летняя киноактриса Жюли Гайе. Отношения пары продолжаются восемь лет.

Церемония бракосочетания прошла в городе Тюль, где Олланд долго был мэром, сообщает радиостанция France Info. Ее провел преемник Олланда на посту главы муниципалитета и его друг Бернар Комб.

Отношения бывшего главы государства с предыдущей спутницей – журналисткой Валери Триервейлер – прекратились в 2014 году, после того как его роман с Гайе стал достоянием гласности. Еще один неофициальный союз – с соратницей по Социалистической партии Франции Сеголен Руаяль – подарил Олланду четверых детей. У Гайе также есть двое детей от предыдущего брака, завершившегося в 2006 году.