Эрдоган: Турция все еще не поддерживает вступление Швеции и Финляндии

Анкара все еще не может согласиться с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

«По шведскому телевидению транслировалось интервью лидеров террористических группировок. После такого мы не можем сказать «добро пожаловать в НАТО». То же самое касается и Финляндии», - отметил турецкий президент.