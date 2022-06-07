Переговоры Закира Гасанова с Хулуси Акаром

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с рабочим визитом в братской стране для наблюдения за международными учениями «Эфес-2022», встретился в Измире со своим турецким коллегой.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, была отмечена значимость опыта, обретенного нашими военнослужащими в ходе совместных учений.