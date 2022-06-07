В мероприятии приняли участие начальник управления гражданской обороны МЧС, генерал-майор Ниязи Заманов, глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев, представители соответствующих органов МЧС, районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, штаб гражданской обороны исполнительной власти, районные службы гражданской обороны, начальники территориальных и объектных отрядов гражданской обороны, ведомств, предприятий, организаций и другие лица, ответственные за гражданскую оборону.

В рамках «Плана действий по гражданской обороне Азербайджанской Республики на 2022 год» 6-8 июня 2022 года под руководством Главного управления гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям в Губинском районе проведены комплексные учения по гражданской обороне на тему «Организация управления органами и силами гражданской обороны во время крупномасштабных чрезвычайных ситуаций».

Сначала в административном здании исполнительной власти Губинского района состоялось совещание в связи с комплексными учениями по гражданской обороне. Выступивший на мероприятии начальник Главного управления гражданской обороны МЧС генерал-майор Ниязи Заманов рассказал о значении гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях, организации гражданской обороны, подчеркнув важность сотрудничества органов власти в этой сфере и взаимодействия в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций. Говоря о важности организованных в Губинском районе комплексных учений, Заманов отметил, что повышение уровня готовности сил в районе, а также обучение, охрана, оповещение, обеспечение средствами безопасности и другие гражданские меры защиты всегда находятся в центре внимания. По его словам, комплексные учения продемонстрировали готовность отрядов гражданской обороны к чрезвычайным ситуациям.

Глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев говоря о важности учений, подчеркнул, что совместная деятельность и сотрудничество в сфере гражданской обороны сыграли важную роль в обеспечении безопасности населения.

Затем стартовали комплексные учения по гражданской обороне. Целью учений являлась проверка выполнимости планов по гражданской обороне в районе дислокации, повышение знаний и навыков органов управления гражданской обороны, комиссий по чрезвычайным ситуациям, командиров, обеспечение надежности системы связи и оповещения, приведение в повышенную готовность гражданских служб обороны и невоенных формирований гражданской обороны, информирование населения о правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и другие задачи.

В ходе учения силы гражданской обороны области проинформировали районную администрацию и органы управления гражданской обороны о возникновении чрезвычайной ситуации, привели районные органы управления гражданской обороны и силы гражданской обороны в повышенную готовность. Были проведены мероприятия по оповещению, рекогносцировке местности, сбору и анализу данных, определению и организации аварийно-спасательных и других неотложных работ. Кроме того, участники организовали взаимодействие между силами министерства и отрядами гражданской обороны региона при проведении аварийно-спасательных и других работ, оказании медицинской помощи пострадавшим, временной эвакуации пострадавшего населения.

В ходе учений было успешно организовано взаимодействие отрядов гражданской обороны и служб области и достигнуты поставленные цели. Всего в них приняли участие 247 человек личного состава и 70 единиц техники.