У «Нефтчи» будет новый главный тренер

Главным решением был отказ от услуг главного тренера Самира Абасова и его штаба. Контракт Абасова завершился 31 мая и решением Наблюдательного совета не был продлен.

Среди кандидатов на пост главного тренера белорусский специалист Виктор Гончаренко и украинец Юрий Вернидуб. Решение о новом главном тренере будет принято до 14 июня.

Самир Абасов возглавил «Нефтчи» в ноябре 2020 года и впервые за восемь лет смог сделать команду чемпионом. Правда, затем была неудача в еврокубках, где «Нефтчи», имея прекрасные шансы, не пробился в групповой этап. В завершившемся недавно сезоне «Нефтчи» занял 2-е место.

Всего под руководством Самира Абасова «Нефтчи» провел 61 официальный матч, в которых одержал 32 победы, 14 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.