В России начали закрываться магазины партнеров Huawei
В России прекратили работу четыре из 19 торговых точек дистрибьюторов Huawei, сообщил источник РИА «Новости», близкий к компании. Первой 28 февраля закрылась точка в ТЦ «Ривьера» в Москве, затем работу прекратили магазины в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.
По словам собеседника агентства, основной причиной закрытия точек в России стала нехватка продукции на складах, а также падение спроса на смартфоны. Он допустил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.
В то же время источник, близкий к Huawei, сообщил РБК, что у компании нет собственных магазинов в России. По его словам, это бизнес партнеров, которые приняли решение закрыть часть торговых точек. Причиной закрытия таковых стало отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно, добавил собеседник РБК.