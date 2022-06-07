На прошлой неделе группа ветеранов Отечественной войны провела акцию у здания Министерства труда и соцзащиты населения. Ветераны жаловались на отказ в назначении инвалидности, на отсутствие визуального осмотра и несвоевременный вызов на комиссию. Они потребовали, чтобы к ним вышло руководство министерства, после чего ворвались в приемную, устроив беспорядок. В инцидент вмешалась полиция. Акция ветеранов в очередной раз актуализировала наличие проблем с получением инвалидности для участников боевых действий. Об этом и другом haqqin.az поговорил с председателем Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анаром Байрамовым.

- Ветераны, получившие ранения на войне, недовольны тем, что им не установили инвалидность. В чем причина?

- Мы с заботой относимся к военнослужащим, внесшим свой вклад в победу. 3 тысячи ветеранов уже получили назначение инвалидности, и этот процесс продолжается. При этом не каждое ранение создает основу для определения инвалидности. Есть положение, где указано, в каком случае и при какой степени болезни или ранения следует определять инвалидность. Если ранение стало причиной инвалидности, то должна быть назначена ее степень.

- Как вообще определяется инвалидность ветеранов? Как проводится оценка инвалидности?

- После войны мы вместе с сотрудниками соответствующих структур посетили всех раненых ветеранов на дому и в госпиталях. Также были сделаны предварительные осмотры и заметки. Затем мы приступили к оценке инвалидности раненых ветеранов, лечение которых было завершено. Решением Кабинета министров была создана комиссия, в состав которой вошел ряд ведомств.

По окончании лечения ветеранов мы получаем справки военно-врачебных комиссий и направления из лечебных учреждений (форма 88). На основании этих документов и проведенного визуального осмотра как завершающий этап наше агентство проводит оценку и принимает решение.

Вместе с нами в визуальных осмотрах принимают участие представители профильных ведомств. Мы также приглашаем представителей гражданского общества и НПО. Делаются фото и видео визуальных осмотров. Потому что самое главное для нас в этой сфере – прозрачность и объективность, а также общественный контроль.

- Вы сказали, что период лечения должен закончиться?

- Да. Потому что результаты курсов лечения дают нам основу для определения инвалидности. Если, несмотря на лечение, есть признак инвалидности, мы определяем инвалидность. В противном случае - нет.

У нас есть ветераны, которые до сих пор получают лечение. Инвалидность им будет назначаться по итогам этого лечения. Иногда мы видим, что лечение все же нужно продолжать...

- ...И это расценивается как отказ...

- Никак нет. Решение о продолжении лечения не обязательно означает отказ в присвоении человеку степени инвалидности. По окончании лечения следует провести повторную оценку. Если лечение эффективно и самочувствие улучшилось - инвалидность определять не нужно. В противном случае определяется назначение.

- Некоторые жалуются, мол, сколько заявлений не подавай, инвалидность все равно не назначают...

- Это неправда. Только за последние пять месяцев инвалидность установлена у 30 тысяч человек, что в 2-3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущих лет, а за последние три года эта цифра превысила 160 тысяч. Если у человека есть признак инвалидности, ему однозначно присваивается инвалидность.

- Ветераны жалуются, что их никто не принимает...

- Наоборот, мы внимательно выслушиваем каждого ветерана. За первые четыре месяца этого года руководящие лица Минтруда и его структур приняли более 20 тысяч человек. Число граждан, принятых министерством и его ведомствами, составляет 586 тысяч человек. Среди них есть и ветераны. Отказов в таких случаях не бывает вообще.

Заместители министров, а также руководители структур министерства еженедельно проводят приемы в регионах. Есть такие ветераны, которых мы принимали по 3-4 раза в месяц...

- Но все-таки есть недовольные ветераны...

- Вы знаете, инвалидность определяется не чьими-то пожеланиями, условиями жизни, заслугами. Она определяется при наличии признака инвалидности в состоянии здоровья. Иногда соискатели не понимают этого должным образом. Если кто-то обращается для незаконного определения степени инвалидности, и ему говорят, что это невозможно, - он недоволен нами. Но нельзя считать это недовольство обоснованным.

- Несколько дней назад ветераны провели акцию протеста в приемной министерства, нарушив при этом порядок...

- К ветеранам, обратившимся в тот день в министерство, отнеслись с уважением и заботой. Несколько ветеранов были приняты, однако они выразили желание, чтобы в приемную вошли и остальные ветераны.

В приемную одновременно захотели войти 11 человек. В это время в помещении находились и другие граждане. Во избежание напряженности сначала пригласили несколько ветеранов. В это время двое оставшихся снаружи ветеранов силой выломали дверь приемной.

Совершенно недопустимо поднимать шумиху, создавать в обществе впечатление недовольства и запугивания ветеранов.

- Чем недовольны ветераны? Неужели не получают никакой поддержки?

- Каждому из них ежемесячно выплачивается пенсия ветерана войны. Кроме того, некоторым из них в прошлом были назначены инвалидность и ежемесячные социальные выплаты. К примеру, Гаджи Велиеву назначили пенсию по инвалидности второй степени и ежемесячную стипендию в размере 1029 манатов. Были обеспечены страховые выплаты в размере 6 600 манатов и финансовая помощь в размере 12 тысяч манатов от Фонда YAŞAT. Он прошел курс психологической реабилитации. В Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой его лечили израильские специалисты. Его неоднократно принимали и выслушивали замминистра и руководящие работники министерства, решались выдвинутые им вопросы.

А Эльчину Вердиеву было назначено пособие по инвалидности и социальные выплаты, 550 манатов страховых выплат и 2500 манатов финансовой помощи от Фонда YAŞAT.

Мамедов Самир Джаваншир оглу получил страховую выплату в размере 2 750 манатов, финансовую помощь в размере 2 500 манатов от Фонда YAŞAT. Также ему была назначена ежемесячная президентская пенсия как ветерану войны.

Иными словами, нет ветеранов, не обеспеченных в той или иной форме социальной поддержкой. Подавляющее большинство имеет рабочие места и работает на контрактной основе.

Однако, некоторым из них нельзя присвоить инвалидность. Потому что признаков инвалидности по состоянию здоровья нет. Например, Гадиру Джафарову назначена пенсия и 550 манатов страховых выплат. Однако этот молодой ветеран заявил, что был ранен на войне, и потребовал назначить ему инвалидность. Ранее он приходил в Госагентство и пытался оказать давление, нанеся себе телесные повреждения...

- Какая поддержка оказывалась ветеранам в послевоенное время?

- После войны более 100 тысяч человек из этих категорий и члены семей шехидов получили социальную поддержку. Им было оказано 190 тысяч услуг. Назначено 93 тысячи ежемесячных социальных выплат.

В послевоенный период семьям погибших и инвалидов войны было предоставлено 3,5 тысячи квартир, всего 12,5 тысячи квартир и индивидуальных домов. За последние четыре года инвалидам войны передано до 1450 автомобилей, всего 7400 автомобилей. 200 военнослужащих Отечественной войны, в целом 300 инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения, 1400 инвалидов войны обеспечены 18 тысячами реабилитационных средств, 5 тысяч семей - социально-психологическими услугами, 2 500 человек реабилитационными услугами, более 11 200 тысяч человек вовлечены в активные программы занятости, в том числе программы самозанятости и др.