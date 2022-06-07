Эстония призвала усилить восточный фланг НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала усилить восточный фланг НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«События на Украине ясно показывают, что НАТО необходимо усиленное присутствие на восточном фланге. Для этого НАТО нужно быстро перейти от позиции сдерживания к обороне», — заявила Каллас в ходе видеоконференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Латвии и Литвы.

По словам Каллас, страны Балтии отправятся на саммит блока в Мадриде с единой позицией, которая заключается в том, что присутствие НАТО в регионе Балтийского моря должно быть усилено на суше, море и в воздухе.