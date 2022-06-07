Европарламент дал зеленый свет Украине

Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также как можно скорее предоставлять Украине необходимое оружие. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Резолюция была одобрена на пленарном заседании 8 июня. "За" проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против и 94 – воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в ЕС "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".