Глава ВОЗ допустил новый опасный штамм коронавируса

Новый, более опасный штамм коронавируса может появиться в любой момент. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на бытующее ошибочное мнение о том, что пандемия ковида в мире закончилась.

«Ощущение что пандемия закончилась вполне понятно, однако оно является ошибочным», – сказал глава ВОЗ. «В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант коронавируса, тогда как большое число людей остаются незащищенными», – отметил он.

По словам Гебрейесуса, хотя в мире снижается число заражений ковидом и летальных исходов, ВОЗ призывает страны сохранять бдительность. Вакцинацию от коронавируса прошли в целом почти три четверти работников здравоохранения и лиц старше 60 лет, однако «этот показатель гораздо ниже в странах с низкими доходами», констатировал он. В 68 государствах охват населения вакцинацией не дотягивает до 40%. Как подчеркнул гендиректор, в мире сейчас имеется достаточно вакцины, «однако нет спроса на прививки во многих государствах с самыми низкими уровнями вакцинации».

Глава ВОЗ напомнил, что на прошлой неделе, с 30 мая по 5 июня, от ковида в мире умерли более 7 тысяч человек. «Пандемия не закончилась, и мы будет говорить об этом до тех пор, пока она не закончится», – резюмировал Гебрейесус.