Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Северодонецк сейчас остается эпицентром противостояния на Донбассе. По его словам, там сейчас решается судьба Донбасса.

"Северодонецк по итогам и этого дня, уже 105-й день полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе.

Защищаем наши позиции и наносим врагу ощутимые потери. Это очень жестокое сражение, очень тяжелое. Пожалуй, одно из самых трудных за эту войну.

Я благодарен каждому и каждой, кто защищается в этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба Донбасса", - сказал он.