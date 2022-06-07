В Дагестане машина со школьниками сорвалась с 25-метрового обрыва
6 июня в селе Гачада Чародинского района Дагестана подростки сорвались с 25-метрового обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана».
По информации правоохранителей, 13-летний подросток сел за руль оставленного без присмотра легкового автомобиля. Вместе с ним в машине был 15-летний приятель. Поездка обернулась трагедией. Подросток за рулем авто не справился с управлением, и машина упала с обрыва. Водитель погиб на месте. Пассажира госпитализировали в больницу – врачи диагностировали у него различные телесные повреждения.