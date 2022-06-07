Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы, чтобы помочь ей «выдержать российские атаки».

Министр обороны Бьорн Арильд Грам заявил, что «развитие войны в Украине в настоящее время предполагает, что необходимо пожертвовать более тяжелую артиллерию и системы вооружения».

В заявлении говорится, что норвежская армия передала в дар артиллерийские орудия M109, представляющие собой оружие большой дальности, после того, как недавно заменила их на новые артиллерийские установки из Южной Кореи.