В Румынии заявили о странном самолете, пролетевшем 4 страны

В Министерстве национальной обороны Румынии заявили, что небольшой двухмоторный самолет производства компании Beechcraft с двумя людьми на борту пересек на малой высоте воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе министерства, самолет пересек воздушное пространство Румынии по траектории Орадя – Карансебеш – Дробета – Турну – Северин.

Там отметили, что воздушное судно не демонстрировало враждебности, но пилот не отвечал на сигналы сопровождавших его военных самолетов.

По данным оборонного ведомства, самолет поднялся в воздух в Венгрии в районе города Дебрецен около 17:30 без одобренного плана полета и без включенного транспондера. В воздушном пространстве Венгрии его сопровождали два самолета венгерских ВВС, в воздушном пространстве Румынии – самолеты румынских ВВС. Около 19:00 самолет в течение примерно двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем вошел в воздушное пространство Болгарии.