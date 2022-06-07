Зеленский: Россия не сядет за стол переговоров...

Российская Федерация не сядет за стол переговоров с Украиной пока чувствует свою силу. Мир должен продолжить давить на РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Угол глухой только тогда, когда стороны не хотят решать проблему. Есть две стороны: Украина, вокруг которой объединен мир, и Россия, которая варварски захватывает чужие территории. И если хотя бы одна сторона хочет решить эту проблему, мы точно ее решим. Желание РФ сесть за стол переговоров и дипломатическим путем, без убийств и издевательств, развязать решение этой войны мы не видим. Почему? Потому что она чувствует еще пока силу", - отметил Зеленский.