Лавров прибыл на переговоры в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Глава МИД РФ прибыл в Ереван в среду из Анкары, где провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Переговоры станут уже пятым очным контактом министров с момента вступления Мирзояна в должность главы армянского МИД в августе 2021 года. Министры также регулярно обсуждают актуальные вопросы международной и двусторонней повестки по телефону.

В четверг также запланированы встречи Лаврова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом республики Ваагном Хачатуряном.