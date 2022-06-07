Россия может отказать в независимости Литве, а далее по списку вперед в СССР
Депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года «О признании независимости Литовской Республики». По мнению Федорова, постановление является незаконным, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из СССР и «не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов».
Комментируя свою инициативу, депутат заявил, что Госсовет СССР не имел права «лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории. Учитывая, что прошел референдум по Конституции, где мы определены как правопреемники Советского Союза, то теперь вопросы его территориального устройства касаются нас напрямую. И мы должны наводить порядок в тех нарушениях закона, которые были допущены при Горбачеве».
В иные времена на этот законопроект не обратили бы и внимания, сочтя его экстравагантной и не очень умной выходкой, но с некоторых пор к законодательным инициативам, да еще представителей правящей партии в России стали относиться с повышенным вниманием. Чудовищный трэш стал новой нормой российской политики. То, что раньше себе позволял лишь покойный Владимир Жириновский в порядке эпатажа, сейчас на полном серьезе заявляют руководители государства, а государственные органы воплощают в жизнь, не останавливаясь перед любыми, самыми чудовищными средствами.
Если Госдума создаст прецедент оспаривания выхода республик из бывшего Советского Союза, это поставит все постсоветские государства в ситуацию, когда у Москвы к каждому из них окажутся территориальные претензии, со всеми вытекающими последствиями.
То, что международный правовой статус таких «отмен независимости» будет ничтожен, дело десятое, важнее факт претензий, которые могут быть заявлены на практике. А учитывая методы, которыми Кремль решает вопросы, как можно видеть на примере Украины, в безопасности не может себя чувствовать никто.
Вот как описывает сценарий возможного развития событий в случае с Литвой политолог Иван Преображенский: «Объявляется о возникновении проблем в Калининградской области. Сувалкский транзитный коридор туда Россия требует передать под свой контроль. И параллельно запускает авиасообщение с Калининградом через литовское воздушное пространство. Мол, попробуйте сбить гражданский или грузовой самолет. Параллельно Кремль сообщает, что системами ПВО из Беларуси и Калининграда он «закрывает» небо Литвы, чтобы не создавать угрозы для жизни россиян. Конфликт неизбежен. И снова всплывает проект закона Федорова о Литве. Дальше война».
От нынешней России уже просто ждут войны как единственного способа международного самоутверждения. Когда-то она начинала как гарант стабильности и безопасности на просторах бывшего Союза. Сейчас нет более серьезного источника опасности и хаоса.