Депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года «О признании независимости Литовской Республики». По мнению Федорова, постановление является незаконным, поскольку в Литве не проводился референдум о выходе из СССР и «не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов» .

Комментируя свою инициативу, депутат заявил, что Госсовет СССР не имел права «лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории. Учитывая, что прошел референдум по Конституции, где мы определены как правопреемники Советского Союза, то теперь вопросы его территориального устройства касаются нас напрямую. И мы должны наводить порядок в тех нарушениях закона, которые были допущены при Горбачеве».

В иные времена на этот законопроект не обратили бы и внимания, сочтя его экстравагантной и не очень умной выходкой, но с некоторых пор к законодательным инициативам, да еще представителей правящей партии в России стали относиться с повышенным вниманием. Чудовищный трэш стал новой нормой российской политики. То, что раньше себе позволял лишь покойный Владимир Жириновский в порядке эпатажа, сейчас на полном серьезе заявляют руководители государства, а государственные органы воплощают в жизнь, не останавливаясь перед любыми, самыми чудовищными средствами.

Если Госдума создаст прецедент оспаривания выхода республик из бывшего Советского Союза, это поставит все постсоветские государства в ситуацию, когда у Москвы к каждому из них окажутся территориальные претензии, со всеми вытекающими последствиями.