Армянская служба «Радио Свобода» сообщает, что российские миротворцы не позволяют армянским семьям, некогда поселившимся после оккупации в этом селе, вернуться в нажитые дома.

Ситуация в селе Фаррух, расположенном в Ходжалинском административном районе, который перешел под контроль азербайджанской армии в марте 2022 года, почти не изменилась.

Азербайджанская армия дислоцируется вокруг села на стратегически важном плато Дашбаши в то время, как в самом поселке Фаррух дежурят российские миротворцы. По территории села проходят пути снабжения, ведущие к азербайджанским позициям на плато Дашбаши. То есть, с марта нынешнего года село Фаррух находится за позициями азербайджанской армии.

Вардан Микаелян, представившийся «главой общины» села Фаррух, сообщил, что до начала 44-дневной войны здесь проживало 20 армянских семей. Часть из них покинула село после окончания войны, поскольку Агдамский район перешел под контроль Азербайджана, и вблизи села Фаррух разместились позиции азербайджанской армии.

После того, как село перешло под контроль азербайджанской армии, из Фарруха ушли последние армянские семьи, а также часть жителей села Пирир (в основном, женщины и дети), расположенного в пяти километрах от Фарруха.

Микаелян утверждает, что несколько дней назад он подошел к посту российских миротворцев и сказал, что хочет пройти в Фаррух, однако его не пустили.

Отметим, что миротворцы патрулируют также село Пирир.

В марте этого года, перед тем, как азербайджанская армия взяла под свой контроль село Фаррух и высоты Дашбаши, возле села Пирир из громкоговорителей звучали азан, мугам и национальный гимн Азербайджана. Жителям села по-армянски сообщили, что отныне они живут на территории Азербайджана и должны подчиняться азербайджанским законам. Однако Зорик Абрамян, «глава общины» Пирир, утверждает, что с марта громкоговорители звучать перестали.

Отметим, что азербайджанская армия взяла под контроль село Фаррух и окружающие высоты в ответ на провокации незаконных армянских вооруженных формирований, действующих на территориях, контролируемых российскими миротворцами.

Неспособность миротворцев предотвратить вооруженные провокации вызвала тогда протесты армянского руководства. В частности, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал провести расследование «бездействия миротворцев в районе села Фаррух».