«На пороге у Путина»: НАТО проводит крупнейшие в истории учения ПВО

Тысячи военнослужащих НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию своих систем противовоздушной и противоракетной обороны на волне опасений, что война в Украине может распространиться на другие территории, пишет британская газета Times.

Издание отмечает, что министры обороны НАТО обсуждали в Исландии ситуацию в Украине. Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир заявила коллегам из стран Северной Европы, включая Великобританию, что они должны быть готовы к наихудшему сценарию, когда речь идет о России. «Угроза прямой военной агрессии против страны НАТО больше не может быть исключена», – сказала она.

Около 3000 военнослужащих НАТО из 17 стран-союзников принимают участие в учениях «Наследие Рамштайна» в Польше, Литве, Латвии и Эстонии («на пороге у Путина», как пишет издание) с использованием самолетов, систем противоракетной обороны и систем радиоэлектронной борьбы.

В общей сложности 50 истребителей и других боевых самолетов прилетели с баз по всей Европе, в учениях задействованы 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.