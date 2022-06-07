Удручающее заявление британской разведки: Российские войска превосходят Украину в 40 раз!

Газета не сообщает, кем именно и для кого составлен этот доклад, отмечает Русская служба BBC.

Российские войска в Донбассе в десятки раз превосходят украинские в количестве артиллерии и боеприпасов и в разы - в дальнобойности своих вооружений, и это угнетающе действует на боевой дух украинцев, пишет британская газета Independent со ссылкой на некий доклад разведки.

В частности, Independent утверждает, что в количестве орудий и РСЗО Россия превосходит Украину в 20 раз, а в количестве боеприпасов - в 40 раз. Далее у украинцев якобы почти закончились ракеты к "Смерчам" и "Ураганам", которые позволяли издалека бить по россиянам в первые недели войны. Остались "Грады" и гаубицы, которые бьют максимум на 20-30 км. Россияне же могут бить по скоплениям украинских войск ракетами с расстояния во многие десятки и даже сотни километров.

Газета уверяет о гигантском превосходстве россиян в воздухе: сбивать российские самолеты и вертолеты удается лишь изредка. Противотанковые "Джавелины" и NLAW были очень полезны в первой фазе войны, полезны они и сейчас, но ими не ударишь по дальнобойной артиллерии противника. В результате Украина несет большие потери, и это подавляет боевой дух в частях: число дезертиров постоянно растет.

Далее издание отмечает, что россияне прекрасно знают, что количество мощного оружия, которое посылают западные страны, пока совсем невелико, а до фронта оно доходит медленно. Поэтому они стараются использовать свое (подавляющее) преимущество, пока оно есть.

Кроме того, у Украины после серии обменов осталось 550 пленных россиян, тогда как у россиян - более 5 600 украинцев, а Москва требует обмена 1:1.