Посол: отношения Берлина и Москвы переживают обвал

С 24 февраля двусторонние отношения ФРГ и России резко ухудшились. Несмотря на это, страны остаются соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Он отметил, что между двумя странами за последнее время произошло несколько крупных политических кризисов. Это хакерская атака на Бундестаг, убийство в Тиргартене и обращение с германскими СМИ и НПО. «Несмотря на это, ситуация, складывающаяся в настоящее время, - это настоящий обвал. Он не оставляет равнодушными тех, кто хотел, чтобы между странами сложилось доброе взаимодействие», - цитирует фон Гайра «Московский Комсомолец».

Посол уточнил, что причиной этому являются действия России в Украине. Сейчас и в ближайшем будущем отношения между Россией и Германией будут носить совершенно иной характер, добавил он.