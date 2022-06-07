США отправили очередную партию прицепных гаубиц M777 в рамках пакета военной помощи Украине для борьбы с российским вторжением. Об этом сообщил Пентагон на странице в Facebook.

"Гаубицу M777 Корпуса морской пехоты США загружают на C-17 Globemaster III ВВС США на авиабазе Марч, Калифорния, в рамках помощи США в обеспечении безопасности Украине", - говорится в сообщении.

К сообщению также добавлена фотография одной из гаубиц, которую как раз грузят в самолет.