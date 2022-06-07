Россияне провели ряд неудачных штурмов на Северодонецком направлении

На 106-й день войны продолжаются бои за Северодонецк, россияне наступали на Богордичное и Долгенькое, провели безуспешные штурмы Тошковки, Ротов, Николаевки и Камышевахи, готовятся к форсированию на Южнобужском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 9 июня.

На Северодонецком направлении российские войска оказывали огневое влияние на подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горское и Екатериновка.

По Тошковке войска РФ нанесли авиаудар и неудачно провели штурм.