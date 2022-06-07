В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США

В Калифорнии разбился конвертоплан Bell V-22 Osprey морской пехоты Соединенных штатов, сообщили в американском Военно-морском институте.

По данным местного портала valleycentral.com, на борту было пять человек, сейчас их ищут. «Мы можем подтвердить, что самолет, принадлежащий 3-му авиакрылу морской пехоты, потерпел крушение недалеко от Глэмиса, штат Калифорния. На месте находятся военные и гражданские службы экстренного реагирования», - заявил представитель подразделения. Число людей, находившихся на борту самолета, там не уточнили, отметив, что в таком самолете экипаж обычно состоит из трех-пяти человек. Расстояние от Глэмиса до мексиканской границы составляет около 70 км.

В сообщении института также опровергается информация из Twitter о том, что на борту судна был «радиоактивный материал». Там обещали сообщить подробности об этом позднее. По данным военных, о наличии таких материалов на борту заявил репортер из Сан-Диего, специализирующийся на авиации, а также портал Broadcastify.com, который выпустил предупреждение о радиоактивной опасности для своих клиентов.