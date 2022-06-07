Драка в Масаллы завершилась летальным исходом

В Масаллинском районе 20-летниий мужчина убил другого ударом кулака, передает Report.

В среду, 8 июня, в прокуратуру Масаллы поступила информация о том, что 30-летний Гадир Гусейнов скончался на территории района от полученных травм.

В результате расследования было установлено, что 20-летний Гусейнхан Джафаров во время ссоры с Гадиром Гусейновым на продуктовом складе, где они оба работали рабочими, нанес последнему кулаком смертельный удар в голову, в результате чего тот скончался на месте.

По факту прокуратурой Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Гусейнхан Джафаров был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.