Президент Польши раскритиковал работающий с Россией немецкий бизнес

Части немецкого бизнеса, который продолжает сотрудничать с Россией несмотря на ее военную агрессию, безразлично, что будет с Украиной. Возможно, немецкая экономика не верит, что российская армия смогла бы вновь отпраздновать победу в Берлине и оккупировать часть Германии, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild. Его слова комментирует РБК-Украина.

"Мы как поляки очень хорошо понимаем ситуацию. О ведении бизнеса с Россией никто не говорит ни слова, поскольку нам опять может грозить, что российская армия снова будет здесь. То есть смерть, расстрел, отправка в Сибирь. Мы хорошо знаем, что означает потенциальное вторжение России. Поэтому мы не можем позволить этому зайти так далеко. Мы должны создать такую военную силу в Польше, чтобы мы могли защищаться в случае нападения", - заявил Дуда.

Президент Польши также отметил необходимость строить новые альянсы, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию. "Извините, может, некоторые в Германии почувствуют себя оскорбленными, но части немецкой экономики все равно, что происходит с Украиной, с Польшей. Говорят: мы хотим заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. Вы можете вести бизнес с Россией, мы хотим продавать нашу продукцию. Мы хотим купить дешевый газ и импортировать нефть...", - говорит Дуда, предупредив при этом немецкий бизнес об угрозе со стороны РФ и для самой Германии.

"Мы в Польше знаем, что это возможно. И именно поэтому у нас нет обычного бизнеса. И именно поэтому мы призываем мир и Европу, что с Россией больше нет обычного бизнеса", - заявил Дуда.