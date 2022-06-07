Атака на консульство США в Ираке: пострадал агент «Моссада»
Три человека пострадали в ночь на четверг, 9 июня, в результате атаки беспилотника-камикадзе на консульство США в Эрбиле в Ираке, передают «Детали».
Согласно данным, беспилотник взорвался рядом с консульством. Повреждено несколько автомобилей. Число раненых уточняется. На данный момент никто не взял на себя ответственность за эту атаку, пишет издание.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми связался с лидером иракских курдов Масудом Барзани и сообщил ему, что Багдад будет сотрудничать с Эрбилем, чтобы найти виновных.
Отмечается, что сайт Sabereen News сообщил на своей странице в сети Twitter, что среди пострадавших – агент «Моссада». Этот твит цитирует военный обозреватель сайта Walla Амир Бухбут. «Мы пришли к вам. Командир отдела убийств «Моссада» был убит», – написано под фотографией.
Из других источников подтверждения данной информации получено не было.