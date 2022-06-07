Качиньский назвал страны, которые против антироссийских санкций

Одной из стран, которая безусловно препятствует введению санкций против России, является Венгрия. Но "тоньше" этим иногда занимаются Франция, Германия и Нидерланды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского в эфире TVP Info.

"Венгрия фактически блокирует (санкции - ред.). С Венгрией есть очень серьезная проблема, которую я не намерен недооценивать. А когда речь идет о более тонкой игре, но похожего содержания - это прежде всего Франция, Германия, а иногда Нидерланды", - сказал Качиньский.

Также он предположил, что "скорее всего, эта война затянется надолго" и россияне будут пытаться добиться хотя бы частичного "успеха".