Названа причина отмены визита генсека НАТО в Берлин обновлено
У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай, из-за этого он работает из дома и проведет переговоры, которые должны были пройти в Германии и Румынии, дистанционно, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.
«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично», - сообщил Reuters в НАТО, добавив, что опоясывающий лишай у генсека мог возникнуть после коронавируса.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отменил визит в Берлин, запланированный на 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Германии.
Согласно информации, в немецкой столице у Столтенберга была запланирована встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром обороны страны Кристиной Ламбрехт. Причины отмены визита не названы.