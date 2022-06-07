У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга диагностировали опоясывающий лишай, из-за этого он работает из дома и проведет переговоры, которые должны были пройти в Германии и Румынии, дистанционно, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь проведет свой запланированный визит в Германию (и Румынию) дистанционно, а не лично», - сообщил Reuters в НАТО, добавив, что опоясывающий лишай у генсека мог возникнуть после коронавируса.