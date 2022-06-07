Один из ведущих банков Азербайджана Kapital Bank периодически реализует новые проекты в направлении развития клиентского обслуживания. На этот раз банк представил свой новый, 106-й по счету филиал — «Мухаммед Хади», расположенный по адресу: Баку, Хатаинский район, ул. Мухаммеда Хади, 73 (у выхода со станции метро «Ази Асланов»).

Kapital Bank с 2015 года продолжает процесс трансформации своей филиальной сети в Баку и регионах. За прошедшие годы более 60 филиалов были капитально отремонтированы и переехали в новые офисы, свыше 30 новых филиалов и отделений введено в эксплуатацию. Как продолжение проекта трансформации в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных офисах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.