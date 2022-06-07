Антитеррористическая операция в Турции: перехвачено до 1 тонны марихуаны

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции продолжается 15-й этап антитеррористической операции Eren Abluka, передает Anadolu.

Согласно информации, в зоне операции проведены рейды по 136 точкам района Лидже, который могли использовать террористы в качестве укрытий. Изъято 989 кг порошка марихуаны, уничтожено 2 144 570 кустов конопли. Вместе с тем обнаружены три автомата АК-47 и 20 кг аммиачной селитры, используемой для изготовления самодельной взрывчатки.

Отмечается, что в операции принимают участие 1165 сотрудников спецназа жандармерии и иных силовых структур. В МВД Турции отметили, что цель операции - нейтрализация пособников преступной организации ПKK в регионе.